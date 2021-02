Firefox 86: più video in Picture-in-Picture (Di martedì 23 febbraio 2021) Il noto browser Mozilla Firefox si è aggiornato oggi alla versione 86.0 introducendo la possibilità di visualizzare più video in Picture-in-Pictute. Novità in questa versione Multi Picture-in-Picture: adesso è supportata la visione simultanea di più video in modalità PiP. Protezione totale dai cookie in modalità Restrittiva: in Total Cookie Protection, ogni sito web ha il proprio “barattolo dei cookie” che impedisce l’utilizza dei cookie per tracciarti da un sito all’altro. Miglioramenti per la Stampa: l’interfaccia della funzionalità “Stampa” ora ha un design più pulito e offre una migliore integrazione con le impostazioni della stampante del tuo PC. Migliorate le prestazioni e la stabilità grazie allo spostamento del disegno ... Leggi su windowsinsiders (Di martedì 23 febbraio 2021) Il noto browser Mozillasi è aggiornato oggi alla versione 86.0 introducendo la possibilità di visualizzare piùin-in-Pictute. Novità in questa versione Multi-in-: adesso è supportata la visione simultanea di piùin modalità PiP. Protezione totale dai cookie in modalità Restrittiva: in Total Cookie Protection, ogni sito web ha il proprio “barattolo dei cookie” che impedisce l’utilizza dei cookie per tracciarti da un sito all’altro. Miglioramenti per la Stampa: l’interfaccia della funzionalità “Stampa” ora ha un design più pulito e offre una migliore integrazione con le impostazioni della stampante del tuo PC. Migliorate le prestazioni e la stabilità grazie allo spostamento del disegno ...

