Elon Musk: “Prezzo del bitcoin è troppo alto”. Tesla e moneta digitale in forte calo sui mercati (Di martedì 23 febbraio 2021) Rapida discesa per il bitcoin che in 24 ore ha perso oltre 10mila dollari di valore scendendo del 16%. Un bitcoin vale ora circa 47mila dollari dopo aver superato, nel corso del weekend, i 58 mila dollari. Ieri la segretaria del Tesoro statunitense Janet Yellen ha ribadito le sue perplessità sulla valuta digitale definendola “uno strumento inefficiente, spesso utilizzato per finanziamenti e transazioni illecite”. Yellen ha enfatizzato anche anche l’enorme quantità di energia necessaria per alimentare la rete di computer che gestiscono produzione e transazioni in bitcoin. L’estrema volatilità è sempre stato un tratto distintivo delle valute digitali, caratteristica che le rende per ora poco affidabili come reale strumento alternativo di pagamento. Nelle ultime settimane il bitcoin era passato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Rapida discesa per ilche in 24 ore ha perso oltre 10mila dollari di valore scendendo del 16%. Unvale ora circa 47mila dollari dopo aver superato, nel corso del weekend, i 58 mila dollari. Ieri la segretaria del Tesoro statunitense Janet Yellen ha ribadito le sue perplessità sulla valutadefinendola “uno strumento inefficiente, spesso utilizzato per finanziamenti e transazioni illecite”. Yellen ha enfatizzato anche anche l’enorme quantità di energia necessaria per alimentare la rete di computer che gestiscono produzione e transazioni in. L’estrema volatilità è sempre stato un tratto distintivo delle valute digitali, caratteristica che le rende per ora poco affidabili come reale strumento alternativo di pagamento. Nelle ultime settimane ilera passato di ...

