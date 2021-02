Crespo: «Conte ha recuperato Eriksen e Perisic come avrebbe fatto un bravo padre di famiglia» (Di martedì 23 febbraio 2021) Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista a Hernan Crespo. Il tema è l’Inter di Conte, uscita vittoriosa dal derby con il Milan. La squadra segna con una «facilità impressionante», dice, e questo significa «che tutti, in campo, sanno quello che devono fare». In Italia e in Europa non esiste nessun’altra coppia prolifica come Lukaku-Lautaro. «Lukaku e Lautaro si completano e tutta l’Inter ne supporta l’azione». Crespo dice di essere soprattutto colpito dalla potenza di Lukaku. «La potenza di Lukaku, senza dubbio. Quando parte è un treno, si trascina dietro compagni e avversari. E con i piedi, come dimostra la rasoiata del terzo gol al Milan, non è affatto male. Provate voi, in corsa, con il difensore addosso, a piazzare il pallone nell’angolino». E su Lautaro: «In area è micidiale: ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 febbraio 2021) Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista a Hernan. Il tema è l’Inter di, uscita vittoriosa dal derby con il Milan. La squadra segna con una «facilità impressionante», dice, e questo significa «che tutti, in campo, sanno quello che devono fare». In Italia e in Europa non esiste nessun’altra coppia prolificaLukaku-Lautaro. «Lukaku e Lautaro si completano e tutta l’Inter ne supporta l’azione».dice di essere soprattutto colpito dalla potenza di Lukaku. «La potenza di Lukaku, senza dubbio. Quando parte è un treno, si trascina dietro compagni e avversari. E con i piedi,dimostra la rasoiata del terzo gol al Milan, non è afmale. Provate voi, in corsa, con il difensore addosso, a piazzare il pallone nell’angolino». E su Lautaro: «In area è micidiale: ...

