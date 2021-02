Covid a Brescia | il dott Perani | ' Ospedale sempre più sotto pressione | pericolo variante inglese ma non è come un anno fa'

(Di martedì 23 febbraio 2021) 'La seconda ondata qui da noi non è mai finita, i ricoveri sono in costante crescita dalla fine dell''. Così, a Tgcom24, Cristiano, Bed Manager dell'civile di, città lombarda appena diventata zona arancione rafforzata per il preoccupante aumento di casi di- 19. 'Nei mesi passati ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brescia

Così, a Tgcom24, Cristiano Perani, Bed Manager dell'Ospedale civile di, città lombarda appena diventata zona arancione rafforzata per il preoccupante aumento di casi di- 19. 'Nei mesi ...... sempre più presenti nello scenario epidemiologico come dimostra, da ultimo - dopo quelli divampati in Abruzzo e Umbria - il focolaio scoppiato nella provincia die in parte della bergamasca, ...Già ora i reparti di rianimazione a Brescia sono «sotto stress» e per questo Areu ha «già trasportato pazienti nelle aree limitrofe». «Oggi il presidente emanerà un’ordinanza per l’istituzione in tutt ...Una zona arancione ‘rafforzata’ e la rimodulazione della strategia vaccinale sono il fulcro delle nuove misure di contenimento della pandemia da Covid, decise dalla Regione Lombardia. L’ordinanza che ...