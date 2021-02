Coronavirus, i dati del 23 febbraio (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 13.314, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 2.832.162. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 45 unità, quindi al momento risultano positive 387.948 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.146, quindi 28 in più rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 18.295, ovvero 140 in più sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 367.507. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 356 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 96.348. Da ieri si registrano anche 12.898 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 2.347.866. Nuovi contagiati: ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 13.314, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 2.832.162. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 45 unità, quindi al momento risultano positive 387.948 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.146, quindi 28 in più rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 18.295, ovvero 140 in più sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 367.507. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 356 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 96.348. Da ieri si registrano anche 12.898 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 2.347.866. Nuovi contagiati: ...

regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana #23febbraio ?? 824 nuovi casi ?? 19.725 tamponi ?? 983 ricoverati (+31 da ieri) ?? 159 te… - petergomezblog : Usa, Cuomo nel mirino per i dati sbagliati: nelle case di riposo dello Stato di New York i morti sono stati 15mila… - Agenzia_Ansa : Sono 15.479 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 353. #ANSA - Arandarko : RT @LucaGattuso: In questa tabella ho riassunto l'andamento dei positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei decessi regione per reg… - agronolanonews : ?? #CoronaVirus a #Nola positivi in calo. Ecco i nuovi dati aggiornati. -