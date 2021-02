Concorso Infermieri Alba: 25 posti a tempo indeterminato. Requisiti, domanda e prove (Di martedì 23 febbraio 2021) Novità nel campo dei concorsi della sanità con un nuovo Concorso Infermieri per l’Asl Alba-Bra. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 febbraio 2021, è indetto un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 25 posti a tempo indeterminato da Infermiere presso l’Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba e Bra. Al Concorso è applicata una riserva di 10 posti per i volontari delle Forze Armate ai sensi dell’art. 1014 e dall’art. 678 comma 9 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66. Vediamo adesso quali sono i Requisiti richiesti per la partecipazione, i termini di presentazione della domanda e il dettaglio delle prove. Tutte le novità sui concorsi pubblici in Area ... Leggi su leggioggi (Di martedì 23 febbraio 2021) Novità nel campo dei concorsi della sanità con un nuovoper l’Asl-Bra. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 febbraio 2021, è indetto unpubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 25da Infermiere presso l’Azienda Sanitaria Locale CN2e Bra. Alè applicata una riserva di 10per i volontari delle Forze Armate ai sensi dell’art. 1014 e dall’art. 678 comma 9 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66. Vediamo adesso quali sono irichiesti per la partecipazione, i termini di presentazione dellae il dettaglio delle. Tutte le novità sui concorsi pubblici in Area ...

