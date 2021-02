Colapesce e Di Martino: il testo di “Musica leggerissima” (Di martedì 23 febbraio 2021) Colapesce e Di Martino, duo Musicale made in Sicilia, dopo dieci anni di carriera, sbarcano a Sanremo 2021. Ecco il testo del brano in gara “Musica leggerissima” Colapesce e Di Martino, raffinato duo Musicale siciliano, a Sanremo sbarcano con un brano dal titolo singolare, ovvero Musica leggerissima. Loro che di Musica e di contaminazioni se ne intendono, potendo vantare su di una carriera di sperimentazioni lunga dieci anni. Il decennale della loro florida attività, festeggia i primi dieci anni proprio al Festival di Sanremo 2021. Nel repertorio di Colapesce e Di Martino, influenze indie, note cantautorali, pop e l’uso del mix sperimentale. Il ... Leggi su zon (Di martedì 23 febbraio 2021)e Di, duole made in Sicilia, dopo dieci anni di carriera, sbarcano a Sanremo 2021. Ecco ildel brano in gara “e Di, raffinato duole siciliano, a Sanremo sbarcano con un brano dal titolo singolare, ovvero. Loro che die di contaminazioni se ne intendono, potendo vantare su di una carriera di sperimentazioni lunga dieci anni. Il decennale della loro florida attività, festeggia i primi dieci anni proprio al Festival di Sanremo 2021. Nel repertorio die Di, influenze indie, note cantautorali, pop e l’uso del mix sperimentale. Il ...

