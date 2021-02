Ciro Migliore arrestato per droga: è il il trans fidanzato della ragazza uccisa dal fratello ad Acerra (Di martedì 23 febbraio 2021) Tra le 55 persone arrestate dai carabinieri, per le quali il gip di Napoli Nord ha disposto il carcere, c'è anche Ciro Migliore, il transgender fidanzato con Maria Paola... Leggi su ilmattino (Di martedì 23 febbraio 2021) Tra le 55 persone arrestate dai carabinieri, per le quali il gip di Napoli Nord ha disposto il carcere, c'è anche, ilgendercon Maria Paola...

sudreporter : #Napoli, blitz anti droga al Parco Verde di #Caivano: tra i fermati anche Ciro Migliore, il fidanzato di Maria Paol… - mattinodinapoli : Ciro Migliore arrestato per droga: è il il trans fidanzato della ragazza uccisa dal fratello ad Acerra - giornaleradiofm : Ragazza morta, trans arrestato in blitz antidroga dei CC: (ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - Tra le 24 persone arrestate dai… - sportli26181512 : Immobile: 'Lewandowsi il migliore al mondo, incredibile vincere la Scarpa d'oro davanti a lui. I consigli di Inzagh… - THE_DOCTOR_89 : @diavolisempre @Ciro_Scg @SportInsider @Pippoevai @pisto_gol @ZZiliani @CalcioFinanza @carlopaolofesta No nell'ipot… -