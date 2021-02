Champions, la Lazio tenta l’impresa col Bayern Monaco (Di martedì 23 febbraio 2021) Come si affrontano i campioni di tutto: del mondo, d’Europa, di Germania? Inzaghi prova a indovinarlo, tra un sorriso compiaciuto e l’altro. Perché per la Lazio, dice Immobile, affrontare il Bayern Monaco è come un premio. Il coronamento di un lungo percorso iniziato lo scorso anno con la qualificazione in Champions. Per l’allenatore, invece, i tedeschi sono ingiocabili, che nel gergo calcistico vuol dire che è quasi impossibile affrontarli. Lo dicono i numeri, le statistiche, i trofei alzati negli ultimi anni. L’ultima Champions League è stata loro, così come il Mondiale per club. Il pareggio e la sconfitta negli ultimi due turni di campionato hanno mostrato che anche loro sono umani, almeno perforabili. Ora starà alla Lazio dimostrare che si possono anche fermare agli ottavi di ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 febbraio 2021) Come si affrontano i campioni di tutto: del mondo, d’Europa, di Germania? Inzaghi prova a indovinarlo, tra un sorriso compiaciuto e l’altro. Perché per la, dice Immobile, affrontare ilè come un premio. Il coronamento di un lungo percorso iniziato lo scorso anno con la qualificazione in. Per l’allenatore, invece, i tedeschi sono ingiocabili, che nel gergo calcistico vuol dire che è quasi impossibile affrontarli. Lo dicono i numeri, le statistiche, i trofei alzati negli ultimi anni. L’ultimaLeague è stata loro, così come il Mondiale per club. Il pareggio e la sconfitta negli ultimi due turni di campionato hanno mostrato che anche loro sono umani, almeno perforabili. Ora starà alladimostrare che si possono anche fermare agli ottavi di ...

