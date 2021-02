Caos procure | De Magistris | ' bene lettera giudici a Mattarella | io bloccato da tritolo istituzionale' 4

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) - Per De"se si mina la fiducia nella magistratura è come si se stesse incrinando la tenuta democratica del paese, quindi bisogna fare di tutto perché si recuperi. E per recuperare uno Stato forte deve riconoscere i propri errori. Non è più sufficiente che ci si scandalizza davanti alle chat di Palamara". "Si fa prima a dire chi non c'è nelle chat di Palamara che quelli che ci sono- dice - altrimenti sono appelli a vuoto che diventano mortificanti pure per il Presidente della Repubblica di turno, per i magistrati onesti e coraggiosi che continuano a non girarsi dall'altro lato. Dobbiamo dare voce a chi non ha tradito". E ricorda che ci sono magistrati "che hanno tradito". "Così come ha tradito il Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, che, invece di tutelare le indagini e i magistrati che nella periferia del paese cercavano di ...