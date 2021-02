Can Yaman ha chiesto a Diletta Leotta di sposarlo perché é incinta? I rumors (Di martedì 23 febbraio 2021) Fiori in arancio e bebé in arrivo per Can Yaman e Diletta Leotta? E’ l’ultimo gossip sulla chiacchieratissima coppia e Barbara D’Urso ha cercato di capirci qualcosa a “Pomeriggio Cinque”. Che cosa è emerso? Ecco com’è nato lo scoop Naturalmente c’è stato quello striscione portato in giro da un aereo a Roma con le presunte proposta di matrimonio e dichiarazione d’amore da parte di Can a Diletta. Poi l’altrettanto presunta rivelazione di dove e quando dovrebbero avvenire le nozze: si dice in Sicilia il prossimo giugno, tra soli quattro mesi (ricordiamo che l’attore turco e la giornalista sportiva italiana di origine sicula si conoscono da ottobre e convivono da gennaio)! Ancora: si vocifera che lei sarebbe già incinta! A dirlo sono addirittura alcuni siti turchi, presi in considerazione da Barbara ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 23 febbraio 2021) Fiori in arancio e bebé in arrivo per Can? E’ l’ultimo gossip sulla chiacchieratissima coppia e Barbara D’Urso ha cercato di capirci qualcosa a “Pomeriggio Cinque”. Che cosa è emerso? Ecco com’è nato lo scoop Naturalmente c’è stato quello striscione portato in giro da un aereo a Roma con le presunte proposta di matrimonio e dichiarazione d’amore da parte di Can a. Poi l’altrettanto presunta rivelazione di dove e quando dovrebbero avvenire le nozze: si dice in Sicilia il prossimo giugno, tra soli quattro mesi (ricordiamo che l’attore turco e la giornalista sportiva italiana di origine sicula si conoscono da ottobre e convivono da gennaio)! Ancora: si vocifera che lei sarebbe già! A dirlo sono addirittura alcuni siti turchi, presi in considerazione da Barbara ...

