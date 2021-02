Bayern Monaco, Lewandowski: «Serata perfetta. Se fai 4 gol alla Lazio…» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Al termine della sfida tra Lazio e Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Robert Lewandowski, autore dell’1-0 Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro la Lazio. «È stata una partita fantastica. Quando segni 4 gol a Roma vuol dire che hai fatto una partita perfetta. La Champions la attendi per settimane e oggi abbiamo dimostrato tutte le nostre qualità. Non ho avuto molte occasioni, ma ho cercato di giocare insieme ai miei compagni e di tenere la palla, facendo i movimenti giusti. Il primo gol è stato molto importante: c’è stato un errore del difensore e sono stato bravo a sfruttarlo. Dopodiché sentivamo che potevamo segnare ancora e ci siamo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Al termine della sfida tra Lazio e, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Robert, autore dell’1-0 Robert, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro la Lazio. «È stata una partita fantastica. Quando segni 4 gol a Roma vuol dire che hai fatto una partita. La Champions la attendi per settimane e oggi abbiamo dimostrato tutte le nostre qualità. Non ho avuto molte occasioni, ma ho cercato di giocare insieme ai miei compagni e di tenere la p, facendo i movimenti giusti. Il primo gol è stato molto importante: c’è stato un errore del difensore e sono stato bravo a sfruttarlo. Dopodiché sentivamo che potevamo segnare ancora e ci siamo ...

