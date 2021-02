Atalanta, è morto a 21 anni Willy Braciano Ta Bi campione d’Italia con la Primavera (Di martedì 23 febbraio 2021) Lutto nel mondo del calcio per la morte del 21enne Willy Braciano Ta Bi, ex calciatore dell'Atalanta che ha indossato anche la maglia del Pescara. Il giovane calciatore è deceduto dopo una lunga malattia, un tumore che lo aveva aggredito al fegato e reso vano ogni tentativo di cura. Nemmeno l'aiuto di alcuni membri della Federazione ivoriana, che si erano attivati per raccogliere fondi e aiutarlo a sostenere le spese, è servito per aiutarlo. L'ex campione d'Italia con la Primavera nerazzurra nel 2019, nei mesi scorsi il giovane centrocampista aveva chiuso il proprio rapporto con la società orobica per fare ritorno in patria, in Costa d'Avorio. Lì, nel suo Paese, ha trascorso gli ultimi giorni, vittima di un male incurabile ne ha spezzato la vita e la carriera.embedcontent src="twitter" ... Leggi su itasportpress (Di martedì 23 febbraio 2021) Lutto nel mondo del calcio per la morte del 21enneTa Bi, ex calciatore dell'che ha indossato anche la maglia del Pescara. Il giovane calciatore è deceduto dopo una lunga malattia, un tumore che lo aveva aggredito al fegato e reso vano ogni tentativo di cura. Nemmeno l'aiuto di alcuni membri della Federazione ivoriana, che si erano attivati per raccogliere fondi e aiutarlo a sostenere le spese, è servito per aiutarlo. L'exd'Italia con lanerazzurra nel 2019, nei mesi scorsi il giovane centrocampista aveva chiuso il proprio rapporto con la società orobica per fare ritorno in patria, in Costa d'Avorio. Lì, nel suo Paese, ha trascorso gli ultimi giorni, vittima di un male incurabile ne ha spezzato la vita e la carriera.embedcontent src="twitter" ...

