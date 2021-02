AlexTheMod : Virus, il report settimanale dei dati: aumentano i nuovi positivi in otto regioni e una provincia - pleopizzi : RT @eziomauro: Virus, il report settimanale dei dati: aumentano i nuovi positivi in otto regioni e una provincia - repubblica : RT @eziomauro: Virus, il report settimanale dei dati: aumentano i nuovi positivi in otto regioni e una provincia - eziomauro : Virus, il report settimanale dei dati: aumentano i nuovi positivi in otto regioni e una provincia - miumiu_dim : RT @repubblica: Virus, il report settimanale dei dati: aumentano i nuovi positivi in otto regioni e una provincia: Abruzzo, Lombardia, Emil… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus report

la Repubblica

Leggi anche La mappa del contagio nel mondo: come si sta diffondendo ilLa mappa del contagio ... la parola alla scienza per spiegare Covid - 19 Vaccinati in Italia: quanti sono? Ilin ......linee guida per eventuali chiusure mirate da parte dei sindaci per limitare la circolazione... Per quanto riguarda ilcontagi: ad Osimo i positivi sono attualmente 368, una settimana fa ...Ecco i numeri risalendo nel tempo: 83.734, 86.272, 85.564. Questi sono i dati sui quali si basa la Cabina di regia per il suo report settimanale per quanto riguarda l’incidenza. Per l’Rt invece il ...Il 20% circa dei casi di coronavirus in Campania appartiene alla variante inglese. Lo svela un'indagine mirata, finalizzata "all'analisi dell’aumento dei campioni positivi registrati in Campania nelle ...