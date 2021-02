Videogiochi, le 10 donne più sexy di sempre (Di lunedì 22 febbraio 2021) Facciamo fuori subito il cosiddetto elephant in the room: Lara Croft non è l'unica protagonista femminile dei Videogiochi che merita la nostra attenzione. Sì, è sexy. Sì, è tostissima. Sì, è stata interpretata al cinema da due gnocche da paura come Angelina Jolie e Alicia Vikander. Ma non è la sola ad aver preso possesso dei sogni di generazioni di gamer, anzi a dirla tutta non sarebbe neanche la prima nella nostra classifica delle dieci donne più belle di sempre nei Videogiochi. Qui mettiamo la nostra lista delle dieci protagoniste (o apparizioni indimenticabili) dei videogame che secondo noi sono le più interessanti in assoluto, per diversi motivi. Siete d'accordo con noi? Freya, God of War Freya e Kratos, il primo incontro Iniziamo con una dea, bellissima e magnetica, dagli occhi liquidi e dalla ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Facciamo fuori subito il cosiddetto elephant in the room: Lara Croft non è l'unica protagonista femminile deiche merita la nostra attenzione. Sì, è. Sì, è tostissima. Sì, è stata interpretata al cinema da due gnocche da paura come Angelina Jolie e Alicia Vikander. Ma non è la sola ad aver preso possesso dei sogni di generazioni di gamer, anzi a dirla tutta non sarebbe neanche la prima nella nostra classifica delle diecipiù belle dinei. Qui mettiamo la nostra lista delle dieci protagoniste (o apparizioni indimenticabili) dei videogame che secondo noi sono le più interessanti in assoluto, per diversi motivi. Siete d'accordo con noi? Freya, God of War Freya e Kratos, il primo incontro Iniziamo con una dea, bellissima e magnetica, dagli occhi liquidi e dalla ...

