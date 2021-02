Tg Lazio | edizione del 22 febbraio 2021

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono partite questa mattina le vaccinazioni anti-Covid per il personale scolastico. Circa 4mila le prenotazioni per la somministrazione del vaccino Astrazeneca. Circa 32mila leprenotazioni già effettuate dal personale tra i 45 e i 55 anni, ma già da domani potranno aggiungersi docenti e dirigenti tra i 56 e i 65 anni di età. Intanto oggi l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, ha effettuato un sopralluogo nel nuovo Hub vaccinale della Nuvola all’Eur, che sarà in grado di superare le 3mila vaccinazioni al giorno. STRADE, FERROVIE E ALTRE OPERE: AL VIA 11 INTERVENTI NEL LAZIO

