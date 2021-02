Spostamenti | stop fino al 27 marzo Le misure decise in cdm | divieto di visite private in zona rossa

TgLa7 : #Covid: ok Cdm a decreto, stop spostamenti fino al 27 marzo - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Sale l’ipotesi di portare al 25 marzo lo stop per gli spostamenti tra regioni (anche gialle) - Corriere : Il governo ha deciso: il divieto di spostamenti tra regioni sarà prorogato di 30 giorni - bisciaz : RT @riktroiani: ++'Il primo consiglio dei ministri operativo del governo #Draghi ha approvato il decreto sullo stop agli #spostamenti fra l… - cronaca_news : Spostamenti tra regioni, divieto fino al 27 marzo. E in zona rossa stop alle visite a casa degli amici… -

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto legge Covid . Il provvedimento proroga il divieto ditra Regioni fino al 27 marzo. Resta nelle zone gialle e arancioni la possibilità, una sola volta al giorno, di spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 22, in ...agliin zona rossa verso abitazioni private. E' la novità che, a quanto apprende l'Ansa al termine del Cdm da fonti di Governo, compare nel nuovo decreto legge Covid. Resta nelle ...Firmato il primo decreto legge del governo Draghi: spostamenti tra regioni vietati fino al 27 marzo e stop alle visite in casa a parenti e amici in zona rossa. Ecco misure e novità in vigore. Il nuovo ...Niente più deroga per visite a parenti e amici in zona rossa. Al termine del Cdm, secondo quanto appreso dall’Ansa, è stato deciso di impedire gli spostamenti verso le abitazioni private in zona rossa ...