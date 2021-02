Roma | il ‘Bufalo’ della Banda della Magliana torna in carcere

Leggi su dire

(Di lunedì 22 febbraio 2021) ROMA – È Marcello Colafigli, meglio noto come ‘Marcellone’, l’ergastolano in semilibertà sorpreso dalla Polizia di Stato in luoghi frequentati da pregiudicati a Ostia e ricondotto in carcere. Storico boss della Banda della Magliana, al grande pubblico televisivo noto come ‘Bufalo’, nella serie tv Romanzo Criminale, 67 anni, originario della provincia di Rieti.