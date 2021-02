Adnkronos : [FLASH] ++Rep. #Congo: attacco a convoglio #Onu, morti #ambasciatore italiano e un #carabiniere++ - UNICEF_Italia : Sgomento e cordoglio per l'attentato al convoglio dell'ONU in cui hanno perso la vita un Carabiniere e l'Ambasciato… - Avvenire_Nei : ??REP.CONGO: ATTACCO A CONVOGLIO ONU, MORTI AMBASCIATORE ITALIANO E UN CARABINIERE ?? - Gimbo_67 : RT @UNICEF_Italia: Sgomento e cordoglio per l'attentato al convoglio dell'ONU in cui hanno perso la vita un Carabiniere e l'Ambasciatore it… - TV7Benevento : Rep. Congo: Bonetti, 'Italia perde due servitori dello Stato'... -

Ultime Notizie dalla rete : Rep Congo

Il diplomatico deceduto in ospedale. Morti anche un carabiniere, Vittorio Iacovacci, e l'autista nell'agguato nei pressi di Goma L'ambasciatore italiano in Repubblica democratica delLuca Attanasio , 44 anni, è morto in un attacco a Goma, nella provincia del Kivu Nord, avvenuto intorno alle 9 ora italiana. Attanasio, che è stato trasportato in ospedale, è morto per le ...'A nome di tutti i @SenatoriPD esprimo dolore per la morte in servizio dell'ambasciatore #LucaAttanasio e di un carabiniere. La nostra vicinanza alle famiglie delle vittime, alla Farnesina e all'Arma ...Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Profondo cordoglio per la morte dell'Ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio Iacovacci, avvenuta questa mattina nella Repubblica Democratica del Congo in un ...Milano, 22 feb. (Adnkronos) – Limbiate piange l’ambasciatore Luca Attanasio, 43 anni, ucciso durante un attacco terroristico nella Repubblica Democratica del Congo. Il sindaco della cittadina in provi ...