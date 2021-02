(Di lunedì 22 febbraio 2021) Un grande spavento per Victor, centravanti del Napoli, che nella sfida contro l'Atalanta aveva perso i sensiuna caduta pesante sul terreno di gioco. L'attaccante era stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove ha trascorso l'intera notte sotto osservazione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore non ha ricordi dell'incidente e questa mattina ha chiesto informazioni al dottor Canonico sulla dinamica di quanto avvenuto.Il calciatore ha subito un trauma subitoaver battuto la testa sul prato dello stadio bergamasco. L'attaccante sarà dimesso oggi e farà ritorno a Napoli, ma dovrà osservare un periodo di riposo.salterà sicuramente la sfida di Europa League con il Granada e probabilmente anche quella di domenica con il Benevento.caption id="attachment 1098051" ...

ItaSportPress : Osimhen, quanta paura dopo la botta con l'Atalanta: non ricorda nulla dell'incidente - - DArienzoDiego : @MarcoDiMaro Quanta ignoranza,mamma mia!!! Lui 21 anni Buffon 43 Quando Osimhen nasceva Buffon era già uno dei più… -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen quanta

ItaSportPress

Perchépaura dopo quella caduta: dovrà fermarsi nuovamente, almeno per due settimane) è stato annullato dai suoi impacci oltre che da Romero e, non avendo altre punte (Mertens è ...Sbaglia tanto, malegna. POLITANO 6,5 Buon primo tempo, di quantità più che di qualità. Qualche buona giocata a mettere in difficoltà Danilo. Il tacco con cui prova a servireè simbolo ...KKN – Stando a quanto riportato dalla radio ufficiale Osimhen è stato dimesso e in serata farà ritorno a Napoli. Nella giornata di domani saranno valutate le sue condizioni neurologiche in vista dei p ...Nando Coppola, ex portiere di Napoli e Torino, ai microfoni di Arena Maradona ha detto la sua sul momento vissuto dalla squadra di Gennaro Gattuso.