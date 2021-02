Osasuna-Siviglia | formazioni ufficiali | quote | pronostici Lopetegui scieglie Luuk De Jong

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Questo importante turno di Liga, che qualche scossa al vertice sembra averla già data, si chiuderà domani notte, con ilche cercherà di prolungare ulteriormente la serie di vittorie in Liga, anche se la sconfitta contro il Borussia Dortmund in Champions ha dato un duro colpo all’ambiente, che sognava un’altra grande notte europea. L’impegno InfoBetting: Scommesse Sportive e

Commenta per primo Ultimo appuntamento della 24esima giornata di Liga e nel posticipo del lunedì tocca al: alle 21 la formazione andalusa va sul campo dell'e cerca tre punti per scavalcare al terzo posto il Barcellona, che affronterà due volte tra campionato e Coppa del Re nei prossimi ...Dopo quattro successi consecutivi contro ilnella Liga tra il 2004 e il 2006, l'ha vinto solo due degli ultimi 21 incontri contro gli andalusi nel massimo campionato, 3 - 2 nel maggio 2011 e 2 - 1 nel maggio 2013. Il...Calcio: ecco le formazioni ufficiali di Osasuna-Siviglia, valevole per il posticipo della ventiquattresima giornata di Liga 2020/2021 ...Solo pareggio con il Cadice per il Barcellona, mentre l'Atletico si mostra 'normale'. Altra occasione persa e stagione sempre più negativa.