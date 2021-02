Napoli, Osimhen sta meglio: oggi l’attaccante dimesso dall’ospedale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono stati attimi di paura quelli che hanno seguito la caduta di Osimhen in Atalanta-Napoli: ecco le ultime sulle condizioni dell’attaccante Attimi di paura ieri sera al Gewiss Stadium nei minuti finali di Atalanta-Napoli: Victor Osimhen, caduto a terra dopo un contrasto di gioco, ha battuto violentemente la testa a terra ed ha perso conoscenza. Osimhen è stato trasportato in ospedale e il Napoli in serata ha tranquillizato sulle sue condizioni. Dopo una notte passata sotto osservazione, Osimhen tornerà a Napoli oggi stesso, come riporta Il Corriere dello Sport. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono stati attimi di paura quelli che hanno seguito la caduta diin Atalanta-: ecco le ultime sulle condizioni delAttimi di paura ieri sera al Gewiss Stadium nei minuti finali di Atalanta-: Victor, caduto a terra dopo un contrasto di gioco, ha battuto violentemente la testa a terra ed ha perso conoscenza.è stato trasportato in ospedale e ilin serata ha tranquillizato sulle sue condizioni. Dopo una notte passata sotto osservazione,tornerà astesso, come riporta Il Corriere dello Sport. Leggi su Calcionews24.com

