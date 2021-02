Morti l’ambasciatore Luca Attanasio e un carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci: uccisi a Kanyamahoro (Di lunedì 22 febbraio 2021) Luca Attanasio è stato ucciso in un attacco ad un convoglio della Monusco. Insieme all’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo è morto anche un carabiniere della sua scorta Vittorio Iacovacci. I due sono stati uccisi in un attacco ad un convoglio delle Nazioni Unite nel Congo orientale. Luca Attanasio faceva parte di un tentativo di rapire il personale delle Nazioni Unite. l’ambasciatore viaggiava in un convoglio della Monusco che comprendeva anche il Capo Delegazione Ue. Il convoglio è stato attaccato, il diplomatico ferito e rapito. I rangers di Virunga hanno lanciato un’operazione per liberarlo ma quando è stato recuperato, ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 22 febbraio 2021)è stato ucciso in un attacco ad un convoglioMonusco. Insieme alitaliano nella Repubblica Democratica del Congo è morto anche unsua. I due sono statiin un attacco ad un convoglio delle Nazioni Unite nel Congo orientale.faceva parte di un tentativo di rapire il personale delle Nazioni Unite.viaggiava in un convoglioMonusco che comprendeva anche il Capo Delegazione Ue. Il convoglio è stato attaccato, il diplomatico ferito e rapito. I rangers di Virunga hanno lanciato un’operazione per liberarlo ma quando è stato recuperato, ...

