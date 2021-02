Matteo Bassetti contro Galli: “Basta terrorizzare la gente” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Matteo Bassetti critica duramente il professor Massimo Galli nel suo intervento televisivo a Non è l’Arena. L’esperto, infatti, dice: “Non ho il reparto pieno di varianti Covid, non bisogna terrorizzare le persone“ e sottolinea che “io non andrò mai contro il mio ospedale”. Massimo Galli, infatti, giorni fa aveva affermato di avere il reparto “invaso dalle varianti”, specificando che il quadro del suo ospedale fosse il quadro di “tutta italia”. Ma il Sacco di Milano, per il quale lavora Galli, ha poi fatto sapere in una nota che “tali affermazioni al momento attuale non rappresentano la reale situazione epidemiologica all’interno del presidio”. Prosegue Bassetti: “Non voglio entrare nel caso specifico e fare polemica, ma io credo che i dati ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 22 febbraio 2021)critica duramente il professor Massimonel suo intervento televisivo a Non è l’Arena. L’esperto, infatti, dice: “Non ho il reparto pieno di varianti Covid, non bisognale persone“ e sottolinea che “io non andrò maiil mio ospedale”. Massimo, infatti, giorni fa aveva affermato di avere il reparto “invaso dalle varianti”, specificando che il quadro del suo ospedale fosse il quadro di “tutta italia”. Ma il Sacco di Milano, per il quale lavora, ha poi fatto sapere in una nota che “tali affermazioni al momento attuale non rappresentano la reale situazione epidemiologica all’interno del presidio”. Prosegue: “Non voglio entrare nel caso specifico e fare polemica, ma io credo che i dati ...

La7tv : #nonelarena Matteo Bassetti: 'Non ho il reparto pieno di varianti covid. Nella comunicazione bisogna fare molta att… - Noiconsalvini : Matteo #Bassetti: '#Lockdown nazionale? Non ha senso né valore scientifico'. - La7tv : #lariachetira L'infettivologo Matteo #Bassetti: 'C'è voluto #Draghi perché si capisse, bisogna portare le vaccinazi… - Agenzia_Italia : 'Serve una legge contro gli infermieri no-vax' dice il virologo Bassetti - auctorluminis : #Bassetti '...sarei per la posizione che, chi non si vaccina per il Covid, debba essere reso inabile a svolgere...o… -