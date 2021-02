Malika Ayane parteciperà alla 71ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Ti piaci così” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Malika Ayane parteciperà al 71° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, in gara nella categoria Campioni, con il brano “Ti piaci così” (Sugar Music), scrittore composto in collaborazione con Pacifico, Rocco Rampino e Alessandra Flora. Il centro di “Ti piaci così” è la consapevolezza di sé, lo scoprirsi risolti, l’avere voglia di vivere con gusto. Nella vita di tutti arriva un momento in cui si comprende che giudicarsi severamente non ha senso, ma nemmeno giustificarsi a prescindere. Ti piaci così è una canzone sul riconoscersi senza biasimo. È un invito a ballare scalzi, a cantare a squarciagola o scegliere di cambiare strada per scoprire qualcosa di nuovo. È un ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 febbraio 2021)al 71°della Canzone Italiana di, in gara nella categoria Campioni, con il“Ti” (Sugar Music), scrittore composto in collaborazione con Pacifico, Rocco Rampino e Alessandra Flora. Il centro di “Ti” è la consapevolezza di sé, lo scoprirsi risolti, l’avere voglia di vivere con gusto. Nella vita di tutti arriva un momento in cui si comprende che giudicarsi severamente non ha senso, ma nemmeno giustificarsi a prescindere. Tiè una canzone sul riconoscersi senza biasimo. È un invito a bre scalzi, a cantare a squarciagola o scegliere di cambiare strada per scoprire qualcosa di nuovo. È un ...

