"Ma se ci sta sterminando? Che follia": la frase sbagliata di Flavio Insinna, VIttorio Feltri lo massacra (Di lunedì 22 febbraio 2021) Per la seconda volta nel giro di qualche giorno, nel mirino di VIttorio Feltri ci finiscono Flavio Insinna e la sua L'Eredità, il quiz in prime-time in onda su Rai 1. In questo caso, il direttore e fondatore di Libero apre il metaforico fuoco in risposta a una considerazione del conduttore piovuta nel corso di una recente puntata. Il punto è che con fare un poco drammatico, ché lui è attore di teatro, Insinna ha insistito sulla necessità di difendere la natura. Certo, ovvio, scontato. Eppure dopo tutto ciò che ci è successo nella storia e soprattutto nell'ultimo anno, Feltri si presta una considerazione controcorrente, quasi filosofica. Scrive infatti il direttore su Twitter: "Insinna a L'Eredità ha detto che la natura va difesa. follia", ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Per la seconda volta nel giro di qualche giorno, nel mirino dici finisconoe la sua L'Eredità, il quiz in prime-time in onda su Rai 1. In questo caso, il direttore e fondatore di Libero apre il metaforico fuoco in risposta a una considerazione del conduttore piovuta nel corso di una recente puntata. Il punto è che con fare un poco drammatico, ché lui è attore di teatro,ha insistito sulla necessità di difendere la natura. Certo, ovvio, scontato. Eppure dopo tutto ciò che ci è successo nella storia e soprattutto nell'ultimo anno,si presta una considerazione controcorrente, quasi filosofica. Scrive infatti il direttore su Twitter: "a L'Eredità ha detto che la natura va difesa.", ...

FrancescoB_93 : RT @vfeltri: Insinna all ‘eredità ha detto che la natura va difesa. Follia. Dalla natura dobbiamo difenderci noi: fra terremoti, inondazion… - Simone89850394 : RT @vfeltri: Insinna all ‘eredità ha detto che la natura va difesa. Follia. Dalla natura dobbiamo difenderci noi: fra terremoti, inondazion… - annalisa2913 : RT @vfeltri: Insinna all ‘eredità ha detto che la natura va difesa. Follia. Dalla natura dobbiamo difenderci noi: fra terremoti, inondazion… - Redy9101 : RT @vfeltri: Insinna all ‘eredità ha detto che la natura va difesa. Follia. Dalla natura dobbiamo difenderci noi: fra terremoti, inondazion… - SandraCeradini : RT @Carla96888746: @CristinaMagnan8 @SandraCeradini E poi ci chiediamo perché la Natura ci sta sterminando con il Covid. La risposta è in q… -