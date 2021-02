M5S | procedura espulsioni richiede tempo I ribelli nel Misto

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 23 febbraio 2021) Anche se i vertici del Movimento 5 stelle sono già passati al capitolo successivo, impegnati come sono nella delicata partita a scacchi dei sottosegretari, la rottura interna sulla fiducia al governo Draghi non è una partita del tutto chiusa. Le fonti ufficiali stellate garantiscono che le procedure di espulsione - chi è stato espulso dai gruppi è oggetto didisciplinare anche da parte dei Probiviri M5S - rispetteranno i tempi dello Statuto. Iche hanno annunciato l'intenzione di resistere all'espulsione, come Barbara Lezzi e Nicola Morra, hanno dieci giorni di(scattati con la riunione del collegio tenutasi sabato 20 febbraio) per le loro memorie difensive, poi in teoria c'è un termine non perentorio di tre mesi per la decisione, anche se la pressione dei vertici per la chiusura della pratica porterà con ogni ...