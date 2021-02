Luca Zaia | “Doveroso rivedere i parametri per colore regioni”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) “Credo che siaperché ora ci si riferisce ad un Rt che è vecchio di due o tre settimane“. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto,, in merito aiutilizzati per la colorazione delle aree regionali a rischio. “Rispetto alle misure restrittive che possono essere fatte dalleabbiamo chiesto al governo che vengano fatte su base scientifica e che chi ha tutti i dati nazionali ci metta nelle condizioni di decidere, non piu sentito il ministro ma d’intesa con il ministro” ha chiosato il governatore nel consueto punto stampa. SportFace.

torna in diretta alle 12.30 per dare le ultime informazioni sull'emergenza coronavirus in Veneto. Intanto, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Covid che proroga il divieto di ...Veneto In Veneto la presenza della variante inglese è intorno al 17% del totale, come ha confermato il presidente. Trovati in regione anche due casi di variante brasiliana, isolati, in ...Superano i 7 milioni i tamponi effettuati nel Veneto dall'inizio pandemia di cui praticamente 4 sono molecolari. Nelle ultime 24 ore a fronte di 10.314 test effettuati i nuovi positivi sono stati 509 ...Vincenzo De Luca attacca il collega Luca Zaia dopo le dichiarazioni del presidente del Veneto in merito all'eventuale acquisto di vaccini anti Covid attraverso degli intermediari.