L’onda lunga dell’epidemia, a PresaDiretta il mistero delle performance delle diverse rianimazioni Covid: non esistono dati pubblici (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo un anno passato a contare ogni giorno positivi, ricoverati, terapie intensive e decessi, la verità è che brancoliamo nel buio. PresaDiretta con la puntata “L’onda lunga dell’epidemia” – di Daniela Cipolloni ed Eleonora Tundo in onda questa sera alle 21.20 su Rai3 – entra nel mondo dei dati epidemiologici per capire se quelli che abbiamo a disposizione sono sufficienti per comprendere quello che ci sta succedendo e prendere decisioni opportune. In un paese a scarsissima vocazione informatica la pandemia ha reso ancora più evidente l’urgenza di modernizzare il sistema sanitario e mettere i dati in rete. Mancano i dati su quanto avviene dentro gli ospedali. Dove muoiono i pazienti, in quali reparti avvengono i decessi, se ci sono ospedali che curano meglio di altri. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo un anno passato a contare ogni giorno positivi, ricoverati, terapie intensive e decessi, la verità è che brancoliamo nel buio.con la puntata “” – di Daniela Cipolloni ed Eleonora Tundo in onda questa sera alle 21.20 su Rai3 – entra nel mondo deiepidemiologici per capire se quelli che abbiamo a disposizione sono sufficienti per comprendere quello che ci sta succedendo e prendere decisioni opportune. In un paese a scarsissima vocazione informatica la pandemia ha reso ancora più evidente l’urgenza di modernizzare il sistema sanitario e mettere iin rete. Mancano isu quanto avviene dentro gli ospedali. Dove muoiono i pazienti, in quali reparti avvengono i decessi, se ci sono ospedali che curano meglio di altri. ...

