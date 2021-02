Lockdown personale, la tentazione di Galli dopo le polemiche (Di lunedì 22 febbraio 2021) Redazione Un Lockdown personale contro le polemiche: è questa la tentazione di Massimo Galli, primario dell’ospedale Sacco di Milano, dopo le critiche di chi lo accusa di essere troppo presente in televisione. La sua idea è un silenzio stampa di 2-3 settimane e la decisione sembra dettata anche da un’altra polemica che lo ha coinvolto, quella sulle sue affermazioni sull’invasione della variante Covid poi smentite dal suo stesso reparto. “Declino i quattro quinti delle richieste, pare che tutti abbiate bisogno di riempire i palinsesti e insistiate per avere determinate voci, alcuni per fare corrida e altri per fare informazione seria”, ha detto Galli a Otto e mezzo. “Sono stato tentato di fare il mio personalissimo Lockdown e di rimanere in ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 22 febbraio 2021) Redazione Uncontro le: è questa ladi Massimo, primario dell’ospedale Sacco di Milano,le critiche di chi lo accusa di essere troppo presente in televisione. La sua idea è un silenzio stampa di 2-3 settimane e la decisione sembra dettata anche da un’altra polemica che lo ha coinvolto, quella sulle sue affermazioni sull’invasione della variante Covid poi smentite dal suo stesso reparto. “Declino i quattro quinti delle richieste, pare che tutti abbiate bisogno di riempire i palinsesti e insistiate per avere determinate voci, alcuni per fare corrida e altri per fare informazione seria”, ha dettoa Otto e mezzo. “Sono stato tentato di fare il mio personalissimoe di rimanere in ...

