LIVE Zenit-Olimpia Milano 47-48, Eurolega basket in DIRETTA: vantaggio milanese a metà 3° quarto

47-48 Jumper di Shields. 47-46 Tripla di Baron. Cinque minuti a fine terzo quarto. 44-46 Due facili di Gudaitis al ferro. 42-46 Scatenatooooooo Punter! 42-44 Ancora Punter! 42-42 Panter chiude il gioco da quattro punti. 42-41 PANTEEEEEER! TRIPLA CON FALLO! 42-38 Pangos apre il terzo quarto. FINISCE IL SECONDO quarto! Zenit avanti di soli due punti all'intervallo. Dieci punti di Gudaitis da una parte e 8 di Rodriguez dall'altra. 40-38 ROOOOOOOOOLL! Triplaaaaaaa! 40-35 Schiacciata di Gudaitis. Ultimo minuto del secondo quarto. 38-35 Magia del Chacho Rodriguez in penetrazione. 38-33 Gran canestro di Roll nel traffico. 38-31 Super schiacciata di Gudaitis. 36-31 TRIPLA DI MICOV! Timeout per i russi. 36-28 Due liberi di Micov per il ...

