La Caserma: chi è l’istruttrice Deborah Colucci “oltre” la divisa, vita privata e carriera (Di lunedì 22 febbraio 2021) La Caserma, il nuovo docu-reality andato in onda per la prima volta il 27 gennaio, conta nel cast di istruttori una sola donna: Deborah Colucci. Il suo compito, far seguire la disciplina ai 13 ragazzi, è importante: la scelta di inserirla tra gli istruttori non è stata casuale. Nella vita reale ricopre una carica molto simile a quella che si vede nel programma, ma la domanda che tutti si pongono è: com’è Deborah fuori da Levico? Chi è Deborah Deborah Colucci è di origine lucana: nata in Abruzzo, si è trasferita in giovane età a Roma dove vive tutt’oggi. Dal 2021 il suo volto e la sua personalità sono entrati nelle case italiane grazie al reality di Rai2, La Caserma. Un settore che Deborah conosce bene e che non ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) La, il nuovo docu-reality andato in onda per la prima volta il 27 gennaio, conta nel cast di istruttori una sola donna:. Il suo compito, far seguire la disciplina ai 13 ragazzi, è importante: la scelta di inserirla tra gli istruttori non è stata casuale. Nellareale ricopre una carica molto simile a quella che si vede nel programma, ma la domanda che tutti si pongono è: com’èfuori da Levico? Chi èè di origine lucana: nata in Abruzzo, si è trasferita in giovane età a Roma dove vive tutt’oggi. Dal 2021 il suo volto e la sua personalità sono entrati nelle case italiane grazie al reality di Rai2, La. Un settore checonosce bene e che non ...

StanisLaRochele : @blvckgnr @jovinco82 @juanito1897 Chi sarebbe. Abbi il coraggio di nominarlo che sono già in caserma per denunziarti - LuciaDeVivo2 : Diceva mia nonna che per vedere se una donna è onesta non la devi chiudere in casa ma la devi mandare in un caserma… - onda_di_mare : RT @OrioliPaolo: #Gandhi non violava la legge di nascosto ma in pubblico, allo scopo di essere arrestato e mettere pressione sulle autorità… - flaviamauro1 : RT @OrioliPaolo: #Gandhi non violava la legge di nascosto ma in pubblico, allo scopo di essere arrestato e mettere pressione sulle autorità… - f64klicso : @NiccoloZancan L’ennesimo fallimento della Giustizia. Cosa possiamo più aspettarci da una giustizia con la magistra… -