Juventus-Crotone (22 febbraio ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 22 febbraio 2021) Non ci sono più margini di errore per la Juve in ottica scudetto dopo lo scivolone contro il Napoli, il terzo in campionato. Se vuole rimanere agganciato alla vetta Pirlo non può più sbagliare e il calendario propone adesso una fase più morbida in cui il primo avversario è il Crotone, ma la seconda sconfitta InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

juventusfc : Inizia la diretta con Mister @Pirlo_Official! LIVE on @JuventusTv: - forumJuventus : Pirlo pre #JuveCrotone: 'Dybala ancora out, Morata spero possa fare uno spezzone. McKennie e Kulusevski stringerann… - juventusfc : Focus ?? @FcCrotoneOff Stats & Facts sui nostri avversari di domani! ?? - Fprime86 : RT @forumJuventus: #JuveCrotone, oggi ore 20,45. Formazioni GdS: 'Sarà 3-5-2 con Ronaldo affiancato da Kulusevski non in forma. Non si escl… - msgiusi : RT @forumJuventus: #JuveCrotone, oggi ore 20,45. Formazioni GdS: 'Sarà 3-5-2 con Ronaldo affiancato da Kulusevski non in forma. Non si escl… -