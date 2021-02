Governo Draghi, resta nodo su successore Carfagna (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Adnkronos) - Oltre al sottoGoverno si gioca un'altra partita strettamente legata al completamento della squadra di Draghi, quella della vicepresidenza della Camera. I tempi sono molto stretti: l'Aula di Montecitorio voterà mercoledì il successore di Mara Carfagna. Forza Italia non intende mollare la presa e rivendica la poltrona occupata fino a qualche giorno fa dalla sua neo ministra del Sud. Tra i favoriti alla corsa ci sono due donne, Stefania Prestigiacomo e Annagrazia Calabria, il vicecapogruppo Simone Baldelli e il responsabile Sanità del partito, Andrea Mandelli, dato in corsa pure come capogruppo alla Camera, al posto di Maria Stella Gelmini diventata ministra degli Affari regionali. Silvio Berlusconi, raccontano, ancora non avrebbe sciolto la riserva su chi candidare. Nel partito di discute se meglio puntare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Adnkronos) - Oltre al sottosi gioca un'altra partita strettamente legata al completamento della squadra di, quella della vicepresidenza della Camera. I tempi sono molto stretti: l'Aula di Montecitorio voterà mercoledì ildi Mara. Forza Italia non intende mollare la presa e rivendica la poltrona occupata fino a qualche giorno fa dalla sua neo ministra del Sud. Tra i favoriti alla corsa ci sono due donne, Stefania Prestigiacomo e Annagrazia Calabria, il vicecapogruppo Simone Baldelli e il responsabile Sanità del partito, Andrea Mandelli, dato in corsa pure come capogruppo alla Camera, al posto di Maria Stella Gelmini diventata ministra degli Affari regionali. Silvio Berlusconi, raccontano, ancora non avrebbe sciolto la riserva su chi candidare. Nel partito di discute se meglio puntare ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Sottosegretari, Draghi lascia mano libera ai partiti. Che s'incartano Mario Draghi ha lasciato carta libera ai partiti: indicatemi voi le designazioni per i ... compulsando il manuale Cencelli e rallentando il completamento della squadra di governo. Una delle prime ...

Procedura espulsioni M5s richiede tempo,ribelli per ora al Misto ... impegnati come sono nella delicata partita a scacchi dei sottosegretari, la rottura interna sulla fiducia al governo Draghi non è una partita del tutto chiusa. Le fonti ufficiali stellate ...

(Adnkronos) - Oltre al sottogoverno si gioca un'altra partita strettamente legata al completamento della squadra di Draghi, quella della ...

