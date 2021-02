Gordon Murray - Ecco la T 50s Niki Lauda

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 22 febbraio 2021)l'aveva anticipato, che dopo la T.50 sarebbe arrivata una versione da pista. Nessuno però si aspettava un omaggio ada parte del progettista inglese, che ha presentato la sua nuova sportiva nel giorno del compleanno di, citando nel nome della vettura proprio il pilota che in Formula 1 portò alla vittoria la Brabham BT46B (monoposto frutto del lavoro di), poi messa al bando per la sua ventola posteriore. La produzione della T.50S è prevista successivamente a quella della stradale: i clienti potranno acquistarne un esemplare al prezzo di 3,1 milioni di sterline (3,59 milioni di euro), tasse escluse, con consegne previste nel 2023. 735 CV per 852 kg. Se la T.50 prodotta in 100 esemplari ha stupito per le sue forme essenziali e per l'assenza di ...