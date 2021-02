Frana nel cimitero di Camogli | le bare finiscono in mare

(Di lunedì 22 febbraio 2021) GENOVA – Frana una parte del cimitero di Camogli, nel levante genovese, e diverse bare finiscono in mare. Sul posto una squadra di vigili del fuoco di Rapallo, il nucleo dei sommozzatori con la motobarca del distaccamento Gadda e la squadra Nbcr per la prevenzione del rischio biologico che stanno decidendo come intervenire per recuperare i feretri dall’acqua e mettere al sicuro quelli sul crinale. L’accesso al cimitero è stato interdetto. Le cause del crollo non sono ancora state chiarite.

FrancescoCervi3 : RT @ReaSilviaa: “Campomaggiore vecchio è la Città dell’Utopia distrutta da una frana nel 1885. Dell’evento catastrofico subito dal piccolo… - Pa_i_Li : RT @ReaSilviaa: “Campomaggiore vecchio è la Città dell’Utopia distrutta da una frana nel 1885. Dell’evento catastrofico subito dal piccolo… - _vedocose : RT @ReaSilviaa: “Campomaggiore vecchio è la Città dell’Utopia distrutta da una frana nel 1885. Dell’evento catastrofico subito dal piccolo… - Mariodarkmatter : RT @ReaSilviaa: “Campomaggiore vecchio è la Città dell’Utopia distrutta da una frana nel 1885. Dell’evento catastrofico subito dal piccolo… - nchesenso : RT @ReaSilviaa: “Campomaggiore vecchio è la Città dell’Utopia distrutta da una frana nel 1885. Dell’evento catastrofico subito dal piccolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Frana nel

Agenzia ANSA

GENOVA - Unadi grosse dimensioni si è staccata dalla stada statale Aurelia, tra Recco e Camogli, propriopunto in cui c'è una porzione del cimitero della cittadina del levante genovese. Sono molte le ...... e quindi anche gli agriturismi, possono ospitare le persone che sono autorizzate a muoversi... Ristoratori liguri anche a Roma a Montecitorio per protestare Camogli,travolge parte di ...Sono molte le bare che sono finite in mare. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, non ci sarebbero feriti. Alcuni passanti avrebbero assistito, increduli, alla scena.Genova – Poco dopo le 15, parte del cimitero di Camogli, in via Jacopo Ruffini, è franata in mare: molte le bare finite in acqua, mentre un gruppo di operai che stava lavorando in zona è riuscito a sa ...