Eurozona | Donohoe “vede” ripresa | ragioni di cauto ottimismo

(Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Ci sonoper essere cautamente ottimisti” sulla. Lo ha affermato il Presidente dell’Eurogruppo, Paschalintervenendo alla Commissione affari economici e Parlamento UE. “Le notizie più recenti non sono così negative come temuto” e intanto procede la diffusione dei vaccini anti Covid, ha aggiunto. La prospettiva è di avere“nella seconda metà dell’anno, al tempo stesso dobbiamo ricordarci che le prospettive hanno elevate incertezze e che la– ha detto – sarà probabilmente disomogenea tra Paesi e settori“. Durante il dibattito al Parlamento UE, il Commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni ha sottolineato che le prospettive economiche “mostrano che abbiamo la luce in fondo al tunnel ma non siamo ancora sicuri di quanto ci vorrà” per raggiungerla ...

"Ci sono ragioni per essere cautamente ottimisti" sulla ripresa. L o ha affermato il Presidente dell'Eurogruppo, Paschalintervenendo alla Commissione affari economici e Parlamento UE. "Le notizie più recenti non sono così negative come temuto " e intanto procede la diffusione dei vaccini anti Covid , ha ...Nel pomeriggio ha preso parte invece a una riunione con gli altri ministri finanziari dell'. Secondo quanto riportato da un articolo del Corriere della Sera di Francesca Basso,è ...L'impennata del fabbisogno alimentata dai numerosi interventi a sostegno dell'economia e dalle minori entrate fiscali. Ieri debutto di Franco all'Eurogruppo, secondo cui i Paesi dovranno coordinarsi n ...BRUXELLES - Sarà un debutto virtuale a Bruxelles per Daniele Franco, che oggi parteciperà al suo primo Eurogruppo da ministro dell'Economia. La riunione si tiene infatti ancora in videoconferenza per ...