Dybala, i tempi di recupero dell’argentino raddoppiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) E’ un calvario senza fine la stagione in corso di Paulo Dybala, stagione già iniziata con degli acciacchi, dopo l’infortunio avuto ad agosto in campionato e la ricaduta nella gara con il Lione (senza voler parlare anche del Covid avuto a marzo scorso). Con il Sassuolo, a metà gennaio, Dybala si era infortunato, riportando un infortunio al collaterale mediale del ginocchio sinistro. La prognosi era di 20 giorni circa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, i tempi di recupero sono già raddoppiati e non si vede la luce in fondo al tunnel. Da un paio di settimane Dybala si era tornato a vedere in allenamento con la voglia di divorare il campo, il fatto che i controlli non rivelassero problemi pareva indicare che con quel dolore che ancora resta ci si dovrà un po’ convivere. E invece non è ancora il ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 febbraio 2021) E’ un calvario senza fine la stagione in corso di Paulo, stagione già iniziata con degli acciacchi, dopo l’infortunio avuto ad agosto in campionato e la ricaduta nella gara con il Lione (senza voler parlare anche del Covid avuto a marzo scorso). Con il Sassuolo, a metà gennaio,si era infortunato, riportando un infortunio al collaterale mediale del ginocchio sinistro. La prognosi era di 20 giorni circa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, idisono già raddoppiati e non si vede la luce in fondo al tunnel. Da un paio di settimanesi era tornato a vedere in allenamento con la voglia di divorare il campo, il fatto che i controlli non rivelassero problemi pareva indicare che con quel dolore che ancora resta ci si dovrà un po’ convivere. E invece non è ancora il ...

