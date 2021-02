De Luca | “La sera ognuno fa quello che vuole | siamo perduti”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) “Vi siete divertiti? Avete mangiato sul lungomare? Bravi, orazona arancione e forse entriamo in zona rossa. Ho visto nel week end le transenne messe sul lungomare quando ormai non servivano più a niente. Ladopo la sei, sefache“. Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De, bacchetta alcuni cittadini dopo gli assembramenti intravisti nel fine settimana sul lungomare. “La lentezza dei vaccini? Noipronti, stiamo con le siringhe in mano, Speriamo di essere in condizione a fare 80-90 mila vaccini al giorno, il programma, cioè, su cui era basato il nostro obiettivo di vaccinare entro l’estate tutta la città di Napoli. Ma con le riduzioni improvvise di vaccini è impossibile ...

LegaSalvini : L’ INTERVISTA A LUCA ZAIA SU IL CORRIERE DELLA SERA. #Zaia: “Il blocco annunciato quattro ore prima: i ristori non… - J1MN95 : @TAEGlNI ciao luca io sono miriam la etero con il kink del piscio piacere parlo del piscio dalla mattina alla sera… - AntonioCorsa : @LucaMarelli72 Corriere della Sera, Luca. - luca_tessitore : RT @nio_fivestars: @teoxandra Da quanto ho letto in questo 2 giorni è un pensiero comune, abbandonare tutto. Ieri sera stavo per disattiva… - eterea_naive : RT @raramenteassale: @Luca__Pagani buona sera. @eterea_naive vorrebbe sapere perché l’ha bloccata. Grazie -

Ultime Notizie dalla rete : Luca sera

...Attanasio, nella... Read More Ambiente Inquinamento marino, progetti innovativi per il ... Read More News Latina: Squadra mobile, presi i killer di Massimiliano Moro 22 Febbraio 2021 Ladel 25 ......Attanasio, nella... Read More Ambiente Inquinamento marino, progetti innovativi per il ... Read More News Latina: Squadra mobile, presi i killer di Massimiliano Moro 22 Febbraio 2021 Ladel 25 ...ASSEMBRAMENTI A NAPOLI "La sera dopo le sei ognuno fa quel che vuole, così siamo perduti": ascoltate le parole del presidente della Regione ...Mario Vattani, ministro plenipotenziario: «Ne ho visti passare tanti di funzionari alla Farnesina, ma di lui capii subito che già giovanissimo, sarebbe potuto andare ovunque. Aveva l’eleganza giusta p ...