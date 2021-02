Covid Italia, Agnelli (Confimi): "Vaccini in fabbrica? E' nostra proposta" (Di lunedì 22 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 febbraio 2021) su Notizie.it.

stanzaselvaggia : E naturalmente questo è il livello dei presidenti di regione di Fratelli d’Italia, che in un post con una discussio… - GassmanGassmann : 95.486 deceduti con covid in Italia dall’inizio della pandemia. Trecento i medici morti per salvare altre vite.Teni… - ItaliaViva : Le 5 proposte di Italia Viva sull'emergenza covid per il governo Draghi. @lisanoja - jobsocialeu : Roma, 22 feb.(Labitalia) 'Se guardiamo i dati del 2020 e li compariamo con quelli del 2019 le vendite dei pneumatic… - lifestyleblogit : Covid Italia, Agnelli (Confimi): 'Vaccini in fabbrica? E' nostra proposta' - -