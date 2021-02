Covid | De Luca | “Vi siete divertiti sul lungomare a Napoli? Forse zona rossa”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Vi? Avete mangiato sul? Bravi, ora siamoarancione eentriamo in”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De. “Ho visto nel week end le transenne – ha detto – messe sulquando ormai non servivano piu’ a niente. La sera dopo la sei, se ognuno fa quello che vuole, siamo perduti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

fattoquotidiano : Occhi puntati sul governatore del Veneto Luca Zaia, il primo a rendere pubblica, l’8 febbraio scorso, la possibilit… - mimmogammella2 : RT @laGigogin: Vaccini anti Covid, De Luca: 'Intermediari? Bestialità, non è mica grappa' - MarNelant : Purtroppo ci sono zone del mondo dove vivere e lavorare è molto pericoloso, il covid non ha fermato le guerre, disp… - romifivestars : RT @valy_s: @AndFranchini @dariofrance @antonio_bordin @LucaSucci @jabbaTM @lucabattanta @Luca_Mussati @noitre32 @ZampieriChiara @ElenaInve… - MedicalScitech : @ricolfi_luca è una persona di buonsenso. #Lockdown e #DaD peggiorano la capacità di accomodazione (elasticità) del… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Luca

Azienda Usl Toscana nord ovest

...Giorgetti per fare il punto della situazione sulle possibilità di produrre i vaccini anti -... Lo ha reso noto il presidente del Veneto,Zaia. 'Siamo tutti impegnati a costruire il nuovo Dpcm,...Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De, alla stampa ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il piano dei trasporti e la questione dei vaccini anti -. Sugli interventi per migliorare l'efficienza del trasporto pubblico ha ...Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sarcastico commenta gli assembramenti e il caos del fine settimana a Napoli: ” “Vi ...Con ordinanza numero 15, firmata oggi il Sindaco di Isola Liri Massimiliano Quadrini ha disposto la chiusura del plesso scolastico scuola media ex Baisi, scuola primaria Montemontano e sezione distacc ...