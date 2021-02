Congo, il mondo senza legge dove è morto Attanasio (Di lunedì 22 febbraio 2021) Per il sindaco di Limbiate, Luca Attanasio rimarrà sempre “un fanciullo immortale”, “una forza della natura”. Carriera diplomatica e impegno umanitario lo avevano portato a ricoprire il ruolo di ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo dal 2017, incarico che ha sempre svolto con consapevolezza e passione. Consapevolezza, come quella con cui, in un’intervista a Vatican News, spiegava l’origine delle violenze nel nord-est; e passione, la stessa che lo aveva spinto a mettersi in viaggio con una delegazione del World Food Programme per visitare una scuola a Rutshuru, a nord di Goma. Con lui, nello stesso mezzo, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Congolese Mustapha Milambo: tutti e tre morti in un attacco su cui la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona con finalità di terrorismo. “La ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Per il sindaco di Limbiate, Lucarimarrà sempre “un fanciullo immortale”, “una forza della natura”. Carriera diplomatica e impegno umanitario lo avevano portato a ricoprire il ruolo di ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica deldal 2017, incarico che ha sempre svolto con consapevolezza e passione. Consapevolezza, come quella con cui, in un’intervista a Vatican News, spiegava l’origine delle violenze nel nord-est; e passione, la stessa che lo aveva spinto a mettersi in viaggio con una delegazione del World Food Programme per visitare una scuola a Rutshuru, a nord di Goma. Con lui, nello stesso mezzo, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autistalese Mustapha Milambo: tutti e tre morti in un attacco su cui la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona con finalità di terrorismo. “La ...

Ultime Notizie dalla rete : Congo mondo Congo, il mondo senza legge dove è morto Attanasio È nella foresta, ai bordi del parco Unesco in cui vive un quarto dei gorilla di montagna del mondo, ... 'L'area orientale del Congo è sicuramente una delle più travagliate e complesse del continente ...

Governo Draghi, Meloni: "Se farà bene avrà nostri voti" L'attacco in Congo "La vicenda", accaduta oggi nella Repubblica democratica del Congo, "lascia ... con chi la rappresenta: penso che dobbiamo anche ricordarci che ogni giorno in giro per il mondo ci ...

Congo: Di Maio: 'Faremo ogni sforzo per fare luce'. Le reazioni ANSA Nuova Europa Rep. Congo: oggi e domani bandiere a mezz'asta in segno di lutto Roma, 22 feb. (Adnkronos) - La presidenza del Consiglio dei Ministri -riferisce un comunicato- ha disposto, per la giornata di oggi e di domani, l'esposizione a mezz'asta della bandiera italiana e del ...

Attentato in Congo, morti l’ambasciatore italiano, un carabiniere e l’autista Questa mattina a Goma si è verificato un attacco ai danni di un mezzo nel quale viaggiava l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere di ...

