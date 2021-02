Chiusa l’autostrada A27 tra Mogliano e Mestre causa maxi tamponamento: quattro i feriti (Di lunedì 22 febbraio 2021) Chiuso da questa mattina intorno alle 9:45 il tratto dell’autostrada A27 compreso tra Mogliano e il bivio dell’A57-Tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Rimaste coinvolte in un maxi tamponamento tre autovetture e un veicolo pesante, ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente in cui quattro persone sono rimaste ferite e le cui condizioni rimangono da valutare. Più di 2 km di coda Prontamente intervenuti sul luogo i soccorsi medici e i Vigili del Fuoco che stanno adesso cercando con l’aiuto dei meccanici di liberare il tratto di strada interessato. In questo momento si registrano più di 2 km di coda in direzione Venezia, destinati probabilmente ad aumentare con il passare dei minuti. Strada alternativa per evitare il traffico Il consiglio per chi si trova a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Chiuso da questa mattina intorno alle 9:45 il tratto delA27 compreso trae il bivio dell’A57-Tangenziale diin direzione Venezia. Rimaste coinvolte in untre autovetture e un veicolo pesante, ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente in cuipersone sono rimaste ferite e le cui condizioni rimangono da valutare. Più di 2 km di coda Prontamente intervenuti sul luogo i soccorsi medici e i Vigili del Fuoco che stanno adesso cercando con l’aiuto dei meccanici di liberare il tratto di strada interessato. In questo momento si registrano più di 2 km di coda in direzione Venezia, destinati probabilmente ad aumentare con il passare dei minuti. Strada alternativa per evitare il traffico Il consiglio per chi si trova a ...

