Uomini e Donne, Giorgio Manetti (a sorpresa) prende le difese di Gemma Galgani (Di domenica 21 febbraio 2021) Sono passati ormai più di due anni da quando uno dei protagonisti indiscussi della storia del Trono over di Uomini e Donne ha lasciato il noto programma di Canale 5. Giorgio Manetti, detto Il gabbiano, noto soprattutto per la sua lunga e tormentata relazione con Gemma Galgani, ormai da tempo non mette più piede nello studio di Maria De Filippi ma non ha mai smesso di seguire la trasmissione e di dire la sua. Naturalmente le vicende che più lo interessano e lo vedono esporsi sono quelle legate alla sua ex, Gemma. In un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine Manetti racconta com'è oggi la sua vita in campagna insieme alla compagna, l'imprenditrice Caterina. L'ex cavaliere racconta di sentire la mancanza della ...

