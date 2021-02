Sassuolo | goditi Caputo | nelle ultime tre stagioni solo in tre hanno fatto meglio di lui in Serie A

Leggi su itasportpress

Con la rete siglata contro il Bologna nell'anticipo del sabato di campionato, Francesco Ciccioè andato in doppia cifra per la terza stagione diA di fila. Il bomber delha trovato il gol del pareggio per i neroverdi in una sfida molto intensa giocata contro la squadra di Sinisa Mihajlovic. Grazie alla marcatura che è valsa l'1-1 finale, il centravanti ha siglato un record, o quasi, per il massimo torneo italiano.come pochi altri inA...Secondo quanto riportato da Opta,entra nell'Olimpo dei big diA. In totale i gol del centravanti delin questi ultimi tre ...