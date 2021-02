Rocco Casalino: "I dissidenti M5s commettono un peccato capitale" (Di domenica 21 febbraio 2021) “Esprimersi contro il voto online è un peccato capitale, il peggior atto che si possa fare”. Lo ha detto il portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte, Rocco Casalino, ospite di Maria Latella al Caffè della domenica su Radio24.“La prima regola del Movimento 5 Stelle- spiega- è che gli eletti sono solo dei portavoce degli iscritti, il parlamentare non deve fare quel cavolo che vuole ma deve seguire il programma con cui si è presentato alle elezioni. Andare contro il voto online significa disattendere le indicazioni con le quali ci si è presentati”. Quanto al futuro dell’ex premier Giuseppe Conte, “mi auguro - dice Casalino - che torni in politica. E’ una persona che non pensa a poltrone, incarichi e soldi ma soltanto al bene comune. Adesso tornerà ad insegnare ma spero torni a dare una mano a m5s perchè ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 febbraio 2021) “Esprimersi contro il voto online è un, il peggior atto che si possa fare”. Lo ha detto il portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte,, ospite di Maria Latella al Caffè della domenica su Radio24.“La prima regola del Movimento 5 Stelle- spiega- è che gli eletti sono solo dei portavoce degli iscritti, il parlamentare non deve fare quel cavolo che vuole ma deve seguire il programma con cui si è presentato alle elezioni. Andare contro il voto online significa disattendere le indicazioni con le quali ci si è presentati”. Quanto al futuro dell’ex premier Giuseppe Conte, “mi auguro - dice- che torni in politica. E’ una persona che non pensa a poltrone, incarichi e soldi ma soltanto al bene comune. Adesso tornerà ad insegnare ma spero torni a dare una mano a m5s perchè ...

