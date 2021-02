Redding scivola in bici | ' Ho usato il gomito ' alla Marquez' ' E Marc se la ride

(Di domenica 21 febbraio 2021) Certe prodezze sportive entrano nella memoria collettiva e diventano ispirazione per moltissimi neofiti. Ogni aspirante fuoriclasse cresce prendendo come riferimento un campione, tentando di emularne ...

Ultime Notizie dalla rete : Redding scivola

La Gazzetta dello Sport

Certe prodezze sportive entrano nella memoria collettiva e diventano ispirazione per moltissimi neofiti. Ogni aspirante fuoriclasse cresce prendendo come riferimento un campione, tentando di emularne ...Nonostante la nebbia che ha ritardato l'inizio dei lavori, Scott Redding e Michael Rinaldi, incappato anche in una scivolata senza conseguenze, hanno vissuto una sessione positiva a Misano, provando a ...