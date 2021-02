Quali sono i comuni in zona rossa (Di domenica 21 febbraio 2021) Si trovano in gran parte d'Italia e le restrizioni sono molto simili a quelle previste della zona rossa nazionale Leggi su ilpost (Di domenica 21 febbraio 2021) Si trovano in gran parte d'Italia e le restrizionimolto simili a quelle previste dellanazionale

emergency_ong : Quali sono le storie di chi è arrivato nel nostro Paese per migliorare la propria vita, o per sopravvivere alla… - ricpuglisi : In rappresentanza di quale forza parlamentare @robersperanza è ministro della salute, cioè ministro con portafoglio… - galeazzobignami : È significativo che Mario Draghi citi più volte la UE, l’euro, ma non citi mai la nostra Costituzione Giusto per ch… - Migrantiebanche : RT @ItaSIF: L'Italia è 76° su 153 Paesi nel Global #GenderGap Index @WEF Quali sono i rischi del divario di genere e quali possibili soluzi… - Kram11000 : Che ci sono 4.6 milioni di dosi disponibili, delle quali 3.4 già somministate (alcune in doppia dose)? Poi chiedia… -