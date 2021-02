Omicidio Carsetti, Enrico Orazi ai domiciliari (Di domenica 21 febbraio 2021) Enrico Orazi è agli arresti domiciliari. L’uomo, per la procura, ha un “ruolo marginale nell’Omicidio“. Inoltre, sempre la procura, ha specificato che esistono già prove sufficienti per andare a processo, nonostante non ci sia ancora una confessione. Gli inquirenti hanno ricostruito quel pomeriggio del 24 dicembre: sono stati Arianna ed Enea ad uccidere Rosy. Arianna ha architettato tutto, Enea ha agito. L’anziana donna è stata soffocata da qualcuno (Enea, per l’accusa) che le ha rotto 14 costole, ed Enrico Orazi non è intervenuto. L’uomo era stato lasciato a piede libero dalla procura, e fino a venerdì aveva lavorato nel suo negozio. Ma adesso questa decisione è stata revocata, poiché per l’accusa l’uomo ha avuto un ruolo, seppur marginale, nel delitto. L'articolo ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 21 febbraio 2021)è agli arresti. L’uomo, per la procura, ha un “ruolo marginale nell’“. Inoltre, sempre la procura, ha specificato che esistono già prove sufficienti per andare a processo, nonostante non ci sia ancora una confessione. Gli inquirenti hanno ricostruito quel pomeriggio del 24 dicembre: sono stati Arianna ed Enea ad uccidere Rosy. Arianna ha architettato tutto, Enea ha agito. L’anziana donna è stata soffocata da qualcuno (Enea, per l’accusa) che le ha rotto 14 costole, ednon è intervenuto. L’uomo era stato lasciato a piede libero dalla procura, e fino a venerdì aveva lavorato nel suo negozio. Ma adesso questa decisione è stata revocata, poiché per l’accusa l’uomo ha avuto un ruolo, seppur marginale, nel delitto. L'articolo ...

