Napoli, la beffa delle multe pazze mai annullate dal sindaco: «Sit-in davanti al Comune» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il popolo dei tartassati dalle multe pazze non aveva mai creduto fino in fondo alla promessa di cancellazione dei verbali. Qualcuno ci aveva sperato ma la massa era rimasta scettica. E... Leggi su ilmattino (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il popolo dei tartassati dallenon aveva mai creduto fino in fondo alla promessa di cancellazione dei verbali. Qualcuno ci aveva sperato ma la massa era rimasta scettica. E...

zazoomblog : Napoli la beffa delle multe pazze mai annullate dal sindaco: «Sit-in davanti al Comune» - #Napoli #beffa #delle… - calciomercatoit : ?? #SerieA GOOL! Beffa per il #Napoli: segna #Romero di testa #AtalantaNapoli 4-2 LIVE - ilnapolionline : SETTORE GIOVANILE - Napoli 2004-Cavese 2-2, beffa nel finale per gli azzurrini - - infoitsport : Mal d’Europa? Si salva solo la Roma. Napoli a picco, beffa per il Milan - infoitsport : PRIMA PAGINA TUTTOSPORT - Beffa Milan, Napoli KO. Juve sotto processo -